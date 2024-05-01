هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

نقل عن المحامي الدولي إميل عون أنه من المرجح أن تصدر المراجع المختصة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق المرتكبين في أحداث ما بعد 7 تشرين الأول 2023 في غزة وفلسطين عموماً، والسؤال البديهي المطروح هو من ستشمل هذه المذكرات من الجانبين إسرائيل وحماس، أما في ما يختص بلبنان، فإن السؤال الذي يطرح حالياً في أروقة المحكمة المذكورة عما إذا كان لبنان سيتقدم بإعلان قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الاساسي في ما يتعلق بأحداث ما بعد 8 تشرين الأول بعد فتح الجبهة في الجنوب اللبناني.

الجمهورية

سأل ديبلوماسي غربي عن طبيعة الشعب اللبناني القادر على التأقلم مع الإنهيار والشغور والحرب؟

تبين أن أحد المسؤولين لم يتفاجأ في مجيء مسؤول غربي الى لبنان من دون أن يحمل في جعبته أي معطيات عن ملف حساس تحاول بلاده أن تلعب دوراً في معالجته.

تفاءل مسؤولون بإمكان حصول اختراقات في جدار قضية تهدد لبنان ديموغرافيا وتساهم في تعميق أزمته الإقتصادية والمالية وذلك في ضوء بدء بعض الدول الغربية بمواجهة المشكلة نفسها التي يعاني منها لبنان

اللواء

للعيد الثاني على التوالي، لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم، خلافاً لتصريحات وزير المال وبيانات المالية، حتى وصف الأمر «بأنني أسمع جعجعة ولا أرى طحناً!».

طُلب من نائب حالي في تكتل وسطي ألَّا يحضر لقاءً معروفاً بهويته، ولو من موقع المعارضة، والهامش الخاص بالنائب.

تردَّد أن معظم مندرجات الورقة الفرنسية حول 1701 مصاغة بالحبر السرّي للوسيط هوكشتاين.

نداء الوطن

يتقاضى نواب شماليون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين، منها مثلاً مناقلات معلمين أو تراخيص أو غيرها. إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين «الخدمة» يتم إبلاغ صاحب الشأن أنّ هذه الخدمة قد كلّفت «رشى» وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار، أو أكثر.

يشكو أهالي وسكان بلدة الضبيه من غياب المشاريع التنموية، مع العلم أن بلديتها، المنحلة، جمعت أكثر من مليون دولار في العام الماضي.

ينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال هذا الشهر، وذلك في إشارة إلى استمرار المفاوضات معه.