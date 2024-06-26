هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف

النهار

أبلغ وزير الشؤون هكتور الحجار عبر مجموعة “واتساب” مجلس الوزراء وأيده عدد من الوزراء في التحفظ على اجتماع دعا اليه مستشار رئيس الوزراء سمير الضاهر حول ملف النزوح السوري، فكتب: لدينا تحفظ على هذا الاجتماع بلغته للسيد الضاهر ونحن لا نستطيع الدخول بأي مقاربة تقنية لأي أستحابة قبل التداول بها كوزراء معنيين بالموضوع . أناشد الوزراء المعنين التنبه لهذه الخطوة ومخاطرها.

نفت مصادر معنية ان يكون قائد الجيش سحب عناصر الحماية كليا عن العضوين الممدد لهما في المجلس العسكري موضحة انه جرى تخفيف عديد الحماية نظرا الى وجود عدد يفوق الضرورة والحاجة الى العسكريين في مواقع مختلفة، كما ان هذا الموضوع لا يتصل بالقوانين المعمول بها بل هو إجراء يعود الى قائد الجيش اتخاذه.

يشكو نازحون جنوبيون لا ينتسبون الى احزاب الممانعة وخصوصا الثنائي الشيعي من عدم تقديم اي معونة لهم في الظروف الحالية ان من الأحزاب أو من مؤسسات الدولة.

شدّ انتباه المتابعين للقاء الذي عقد امس في بكركي بقاء رئيسي “التيار الوطني الحر” جبران باسيل و”تيار المردة” سليمان فرنجية جنباً الى جنب في الصالون وأثناء الانتقال الى قاعة الغداء ما اعتبره البعض تقارباً يعكس أجواء عين التينة على كليهما.

الجمهورية

قال ديبلوماسي غربي إن إدارته تعمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان أو إبقاء النزاع تحت السيطرة.

نُقل عن قطب سياسي تأكيده أنه لا يجد أي مصلحة في عزل خصم له حتى لا يصبح بطلاً في بيئته.

يقود أحد الأحزاب حملة مركزة على حزب كبير ويستغل فرصة واقع حسّاس ليلقي عليه التهم والمسؤولية في كل مصائب وبلاوي البلد.

اللواء

طلبت جهة أوروبية نشرة عن نشاط مرجع كبير، لمعرفة استقبالاته التي اقتصرت على لقاء وزير وسفيرين فقط!

قررت شقيقة نائب يميني السير بتوجه مغاير في السياسة والآداء في المنطقة المتواجدة فيها.

أبلغ رئيس تيار نيابي مسيحي مرجعاً روحياً استياءه من مقاطعة ركنين من طائفته اللقاء الجامع مع الموفد البابوي.

البناء

قال خبير في الشؤون الأوروبية إن فرنسا تتحول إلى رجل أوروبا المريض حيث مستوى المعيشة فيها يرتبط باستقرار سعر صرف اليورو المستند الى قوة الاقتصاد الألماني، رغم ضعف الاقتصاد الفرنسي، وخطر تعاظم الانقسام بين اليمين واليسار الذي عاد ليتحكم بالحياة السياسية مع تلاشي قوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وهذا الانهيار الفرنسي يمكن ان يتحول الى دومينو أوروبي تتساقط معه الحكومات الملتصقة بواشنطن وتظهر فوضى سياسية في برلمانات ربما تعجز عن تشكيل أغلبيات حاكمة لشهور وتتوقع ان تستعيد روسيا مكانتها كشريك أوروبي بقوة الجغرافيا ولو تحت سقف تحويل الموقف من الحرب الأوكرانية الى مجرد موقف سياسي في عدد من الدول الأوروبية، ولكن مع الانكفاء عن تقديم الدعم المالي والتسليحي مقابل عودة النفط والغاز الى التدفق من روسيا نحو أوروبا.

توقع مصدر دبلوماسي غربي أن تنتهي زيارة وزير حرب كيان الاحتلال الى واشنطن بتفاهم على امرين، الأول عودة الانتظام الى وصول شحنات الأسلحة الأميركية لجيش الاحتلال، والثاني التزام وزارة الحرب ورئاسة الأركان في الكيان بفصل التنسيق العسكري عن أي خلاف سياسي بين الإدارتين في واشنطن وتل أبيب، بحيث تلتزم القيادة العسكرية في الكيان بعدم الإقدام على حملات عسكرية جديدة في غزة وجنوب لبنان إلا بعد التوافق مع القيادة العسكرية الأميركية. وقال المصدر إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يمانع هذا الاتفاق، طالما ليس بين يديه معطيات تتيح الذهاب الى حرب وخياره الأمثل هو انتظار ما تبقى من ولاية الرئيس جو بايدن والرهان على رئاسة دونالد ترامب.

الأنباء

حركة دولية رفيعة ناشطة على خط بيروت للاستطلاع بعد التطورات التي خرقت المشهد في الأيام الأخيرة.