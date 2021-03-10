“أرانب” الرئيس بري… ومليارات معاونه السياسي

الناس معتادون على ” أرانب ” رئيس مجلس النواب نبيه بري، يُخرجها من أكمامه على طريقة نجوم العاب الخفة في ” السيرك ” … لكن ان تنتقل هذه الموهبة إلى معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل ، فهذا يستدعي التوقف عنده!

الوزير السابق غرَّد فكتب أنه ” تقدم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر.”

وعلّل هذا الطلب بأنه ” نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به ” .

إنتهت التغريدة .

مباشرةً ، نسارع إلى القول : هذا اقتراحٌ مفخخ لأنه يضع الجيش اللبناني في مواجهة المجتمع المدني اللبناني ولاسيما الذين يعملون في القطاع العام ، فكيف يكون راتب العسكر ب ” سمنة ” ؟ وكيف يكون راتب المدني ب ” زيت ” ؟

فالرواتب في لبنان هي ذاتها بين عسكري ومدني في القطاع العام ، وعليه فلماذا تُعطى لعسكري ولا تُعطى لمدني ؟

المنطق يقول أن الإصلاحات هي التي تصحح الرواتب والاجور ، وعكس ذلك يتسبب ما يحصل في نتائج عكسية من خلال تسريعه في زيادة التضخم المالي الذي سيؤدي سريعا الى تآكل الزيادة التي ستُعطى للأسلاك العسكرية .

فاقتراح ” لاعب السيرك الجديد ” يطاول قرابة 180 الف عسكري في كل الاسلاك العسكرية بين ضباط وعسكر ، فتكون تكلفتهم نحو 1100 مليار ليرة اذا ما أعطي كل عنصر مليون ليرة على مدى ستة أشهر .

من أين سيأتون بالمال ؟ هل من خلال طباعة كميات جديدة ؟ وعندها إلى اي علوّ سيحلِّق الدولار ؟ هل ستكون قفزاته أسرع وأعلى من قفزات ” الأرانب ” ؟