الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إذا لم تَستحِ... لَقِّح مَن تشاء

24 - فبراير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

جان فغالي
A A A
طباعة المقال

المَثَل في أصلِه يقول : ” إذا لم تستحِ ، إفعَل ما تشاء ” ، ولكن في ” جمهورية المخالفات ” بات في الإمكان ” تحوير ” الأمثلة ، ليُصبِح : ” إذا لم تستحِ ، لَقِّح مَن تشاء ” …

أليس هذا ما حصل في مجلس النواب ؟ لو كانوا يستحون لَما قاموا بِما قاموا به ، فهُم يعرفون سلفًا أن لا احد سيحاسبهم ، فإذا كان مجلس النواب يحاسب الحكومة ( نظريًا وليس عمليًا ، لأن هذه المحاسبة لم تحدث يومًا ) ، فمَن يحاسب السلطة التشريعية ، ام السلطات ؟

بلى ، هناك محاسبة ، ولكن ليس اليوم بل في صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة سواء اكانت مبكرة ام في موعدها في ايار من السنة المقبلة ، اي بعد ستة عشر شهرًا ، فيا ايها اللبنانيون ، إستعدوا لها وحاسبوا مَن يجب محاسبتهم ولو بمفعولٍ رجعي .

هل يقرأ الحكَّام ؟

منذ قرابة الشهر ، في 23 كانون الثاني الفائت ، استقال رئيس أركان الجيش الإسباني ميغيل أنخيل فيارويا بعد تقاريرَ أنه استخدم سلطاتِهِ لمحاولة الحصول على لَقاح فيروس كورونا قبل دوره. “فيارويا ” وآخرون حصلوا على اللقاح في المرحلة الأولى التي كانت مخصصة ً للأطقم الطبية والمواطنين الطاعنين في السن المقيمين في دُور الرعاية الطبية.

في البيرو ، استقالت وزيرة الخارجية إثر تلقي مسؤولين حكوميين اللقاح ، قبل أن يُعطى لمَن هُم في اللوائح الأولى .

لكن في لبنان ، الإستقالات والمحاسبة وُجهتا نظر، وعلى الطريقة اللبنانية ” إمسحوها بدقننا”!

لكن المشكلة الحقيقية أن لبنان إذا استمر على هذه الوتيرة في مواجهة كوفيد – 19 ، فإنه سيكون من آخر البلدان التي ستتعافى من الجائحة ، فهل يُقدِّر المسؤولون ماذا يفعلون ؟

قبل فوات الاوان ، وما زال مسار التلقيح في بداياته ، لا بد من اتخاذ قرار عاجل بان تضع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر أيديهم على ملف التلقيح في لبنان ، لأن لا ثقة بهذه السلطة ، وما حصل في مجلس النواب ، وقبله في إحدى مستشفيات البقاع ( مستشفى رياق ) لجهة توزيع اللقاحات على الأقارب والمحاسيب ، بدل المستحقين ، خير دليل على ان هذه السلطة لا تؤتمن على شيء ، فكيف على لقاح يؤمَل أن يكون فيه ” حياة او موت ” .

    المزيد من مقالات

    ميليشيا حزب الله
    قصف "حزب الله" جبهة المملكة لهدفين داخلي وخارجي
    جبران باسيل
    مصادر ميقاتي: لن يحصل باسيل على ما يريد ووزارة الخارجية ليست ملكاً له
    ميقاتي
    ميقاتي في مرحلة تقطيع للوقت بإنتظار الاستحقاق الرئاسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟