"عرب نيوز"... ٤٦ عاماً من النجاح والمسيرة مستمرة

٤٦ عاماً من النجاح، قطعتها صحيفة “عرب نيوز” في مسيرتها الريادية، بعدما سجلت علامة فارقة في انطلاقتها كونها أول صحيفة ناطقة باللغة الإنكليزية في المنطقة.

رواد كثر ساهموا في نجاح الصحيفة، فإلى جانب إسهامات الذين تولوا رئاسة تحريرها وآخرهم الإعلامي فيصل عباس (الذي يعد من أبرز الصحافيين السعوديين ذوي الخبرة في مجال الإعلام الدولي، والذي يتمتع بتجربة ناجحة في مجال إعادة إطلاق الماركات الإعلامية وتوسعة العمليات والتغطية التحريرية)… هناك كوادرها الذين يتمتعون بمهارات وإمكانات التطور إلى جانب الروح الريادية التي ميزتهم، ما مكّن الصحيفة من تحقيق نجاحات كبيرة متتالية جعلت منها صحيفة معروفة على مستوى الخليج وأنحاء العالم.

منذ نشأتها هدفت “عرب نيوز” إلى تعزيز مكانتها في مصاف الصحف الإقليمية والعالمية، وبالتأكيد نجحت في ذلك، والأهم أنها نجحت في أن تكون أكثر الوسائل الإعلامية قبولا وثقة في الشرق الأوسط، بسبب توازن سياستها التحريرية، وموضوعية تقاريرها وتحليلاتها وآرائها القوية، إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات، عدا عن تغطيتها للأحداث الكبرى، إلى جانب إهتمامها بالقضايا المحلية وتطور المجتمع والاقتصاد.

تمكنت “عرب نيوز” من أن تصبح نافذة المملكة العربية السعودية إلى العالم، وهي من أكثر الصحف الإنكليزية قراءة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع تطورها في الجوانب الإلكترونية، والوصول إلى قرائها عن طريق الإنترنت بمختلف الأشكال، حيث تمكنت من مواكبة التطورات، ومواجهة التحديات وتغير الأنماط الإعلامية وأساليب الحياة والطلب على الإعلام الحديث.

ثقة قراء “عرب نيوز” بها دفعتهم إلى أن يطلقوا عليها ”الحقيقة الخضراء”، والأمل في أن تبقى مزدهرة وأن تحتفل كل عام بالنجاحات.

#ArabNews46: As we mark our 46th anniversary, we take a look back at our recent digital transformation and how it helped us become the ‘Voice of a Changing Region’ | https://t.co/TXeUmhlWpS pic.twitter.com/qAvcJfcdh6

— Arab News (@arabnews) April 20, 2021