من “الرمان الملغوم” في السعودية إلى إبن اخت “نوح زعيتر” في الكويت

ليس خبرًا عاديًا أن تورِد صحيفة ” الراي ” الكويتية ، الخبر التالي :

” تمكن رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط المدعو حسين زعيتر، وهو أخطر لبناني متورط بتهريب المخدرات إلى الكويت والخليج والمحكوم بالسجن 90 سنة والمطلوب على قائمة الإنتربول الدولي .

وقال مصدر أمني إن المضبوط، هو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دوليا أيضا، مشيرا الى أنه أثناء المداهمة، تم ضبط ابن حسين زعيتر المطلوب أيضا للسلطات اللبنانية مع والده” .

يأتي هذا الخبر من الكويت بعد قرابة عشرين يومًا على ضبط المملكة العربية السعودية شحنة الرمان المحشو بمليونين ونصف مليون حبة مخدِّرة ، والذي أدى إلى قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان .

أهمية الخبر الذي ورد في صحيفة ” الراي ” الكويتية تكمن في التذكير ب ” المطلوب دوليًا” نوح زعيتر ، لكن للعِلْم ، نوح زعيتر ” يسرح ويمرح ” في لبنان بموكِب مسلَّح شأنه شأن معظم الخارجين على القانون الذين يتمتعون بحمايات تخوِّلهم عقد مؤتمرات صحافية وإطلالات إعلامية ، ويتحصنون بمناطق خارجة على سلطة الدولة اللبنانية وتعج بمعامل الكابتاغون ومستودعات السيارات المسروقة .

وآخر ” إبداعات ” نوح زعيتر أنه غداة حملات الدهم التي باشرتها القاضية غادة عون، اتصل زعيتر بالقاضية عون واضعًا ” خدماته ” في تصرفها وفي مساعدتها في اي عملية دهم تطلبها، فما كان القاضية عون الا ان توجهت بالشكر لزعيتر وقالت له ” لن اوفرك عند الحاجة ” !

الجدير ذكره ان زعيتر مطلوب بعشرات المذكرات ، والمضحك المبكي أن زعيتر سبق ان رفع دعوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد قبلتها القاضية عون .

بالمناسبة ، أين أصبحت نتيجة التحقيق في قضية شحنة الرمان الملغوم ؟ هل دخلت ” دائرة النسيان” مثلها مثل سائر الملفات التي سبقتها ؟ هل هناك ملفات ” بسمنة ” وملفات ” بزيت “.

لا يصدِّق اللبنانيون ان هناك ملفات عصية على الكشف ! هناك ملفات تُكشَف في 24 ساعة ، فيما ملفات لا تُكشَف لأنه ” ممنوع كشفها ” حتى ولو تسبب غموضها في إلحاق الأَضرار بالمواطن اللبناني تمامًا كما حصل بالنسبة الى قضية الرمان الملغوم ، حيث تسبب ضبط الشحنة في السعودية إلى إلحاق الضرر الفادح بالمزارع اللبناني بملايين الدولات ،بعدما منعت المملكة دخول المنتوجات الزراعية اللبنانية ، ولكن ما هَم ، إذا كان الفاعل والمتسبِّب مدعومًا ومغطَّى !

كيف ستتعاطى السلطة اللبنانية مع توقيف حسين زعيتر في الكويت؟ هل افضل من تعاطيها مع ملف الرمان الملغوم ؟

لننتظر .