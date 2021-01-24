إلى وزير اللا صحة… اخبرنا حين تنتهي من “الدبكة”

هل انتهيت من الرقص على قبور ضحايا كورونا؟

هل انتهيت من الاستنسابية في توزيع المساعدات الطبية؟

اعلمنا حين تنتهي من الاحتفال وتقطيع قالب الحلوى احتفالاً بذكرى مولد حسن نصرالله والناس تتقطع أنفاسها على أبواب المستشفيات في حين ان أجهزة التنفس تنعش اوكار فساد المدينة الرياضية.

قل لنا حين تستيقظ من غيبوبتك “المخمورة” من خمر الاحتفالات والمؤتمرات الصحفية الوهمية احتفالاً بانتصار لم يتحقق إلا داخل مخيلتك.

قل لنا أيها الوزير الممانع المتصدي والصامد لماذا علينا دفع الثمن وأموالنا تم هدرها وسرقتها؟

قل لنا لماذا لم تعالج وزارة الصحة مرضى كورونا على نفقتها كاملاً؟

المرضى يبحثون عن سرير يأويهم من الألم والموت، وأنت تتباهى بحصولك على فراش داخل مستشفى وبغرفة منفردة، تتمتع بأوكسيجين على حساب انفاسنا.

لا سلطة لك أيها الوزير على إجبار المستشفيات لأنك لم تقم بواجبك تجاه المستشفيات بتوزيع المساعدات.

لا سلطة لسيفك الذي “دبكت” به على شفير صحة اللبنانيين وقطعت به حلوى انجازات سيد مقاومتك الزائفة.

لا سلطة لك بل تسلط، واهمال وهروب من المواجهة والحرب لمكافحة كورونا.

عند الامتحان سقطت يا معالي الا الصحة، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، لكن كرموك في سقوطك واهانونا نحن على أبواب المستشفيات.

اين الاسرّة داخل المستشفيات، لم نر سوى النعوش والجثث وهي تزداد يوم بعد يوم.

أين الادوية، لم نر سوى الطوابير على أبواب الصيدليات في حين ان الادوية مكدسة في السوق السوداء، وداخل شاحنات التهريب المتجهة إلى سوريا.

لم نر سوى مستشفيات مقفلة قادرة على استقبال مرضى كورونا، في حين ان القبور مفتوحة تستقبل امواتنا بسبب اهمالك وخططك العائبة والتي وان وجدت فهي بالية وغير مجدية.

فتك بنا الوباء ولا زلت ترقص، ارقص جيداً عندما سيسجل التاريخ اسمك داخل مزبلته.

يا معالي اللا صحة، لقد فات الأوان، وبات الوباء يسيطر علينا، قف عن القاء اللوم على المستشفيات، فهيبة وزارتك مفقودة ومعها هيبتك أصبحت في مهب رياح الوباء، وبات اسلوبك الفاشل اشد خطراً على القطاع الطبي من كورونا.