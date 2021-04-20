العهد منهار و"التيار" كاد يشعل النار

إذا كان مجلس القضاء الأعلى آثر التريث الى اليوم للاستماع الى القاضية غادة عون قبل اتخاذ قراره النهائي ‏في ظاهرة تمرد قضائي تؤكد الوقائع ان القضاء لم ير مثيلاً لها حتى إبان حقبات الحروب، فهذا التريث الذي لم ‏يستستغه الحرصاء على مهابة القضاء ومؤسسته الام، لم يحجب ابداً الترددات البالغة الخطورة التي توالى ‏ظهورها لليوم الرابع في سياق هذا التطور القضائي السلبي الذي قفز الى واجهة المشهد اللبناني.

‎ “وفي مشهد الامس، “‎كسْر القانون واجب وطني”… هي عيّنة من الشعارات العونية التي جاهر بها أحد متظاهري ‏‏”التيار الوطني الحر” ممن تنكّروا أمام قصر العدل أمس بقناع “المودعين”، قبل أن ينزعه ‏عنهم “مخبر” ميرنا الشالوحي، حين قاطع المحامي وديع عقل عبر الهواء مباشرةً بـ”وشوشة” ‏التقطها مذياع قناة “الجديد”، هامساً في أذن عقل وآذان ملايين اللبنانيين: “إجت أوامر ‏للانسحاب‎”.‎

وكما شرذمت معارك العهد العبثية وسياسات تياره الشعبوية البلاد، رئاسياً وحكومياً ومالياً ‏وسياسياً وسيادياً، كذلك شقّت الصفوف في قصر العدل فحوّلته إلى “مسرح دمى” سياسية ‏متناحرة بين قاض وآخر، ونائب عام وآخر، لحسابات تبتغي الربح السياسي بين تيار وتيار، ‏بحيث نجح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قضائياً حيث أخفق حكومياً في جرّ ‏‏”تيار المستقبل” إلى شجار طائفي، فكان له ما أراد أمس من انقسام في شارع “العدلية” بين ‏رصيف عونيّ مؤيد لتمرّد القاضية غادة عون على مجلس القضاء الأعلى، وآخر “مستقبلي” ‏مؤيد لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بينما استعاض باسيل عن مجده “الضائع” ‏في مجلس الوزراء فوجد ضالته في مجلس القضاء الأعلى حيث فرض لعبة “الثلث المعطل” ‏على أعضائه وشلّ قراراته‎.‎

وتبدو الصورة الداخليّة في منتهى العبث، لم يبق شيء إلّا وسقط، او أصبح ‏آيلاً للسقوط. وبذلك تتبدّى صورة صادمة تعكسها مسرحيات سخيفة، ‏لا بل مقرفة، تتنقل من ملف الى ملف، وتزرع فتائل التوتير والعبوات ‏الناسفة للاستقرار في كل الأرجاء.‏

المشهد المفجع، انهيار مريع لمنظومة الدولة، هيبة ساقطة، ‏ومعنويات مكسورة، ومؤسسات وسلطات محطّمة تتساقط واحدة ‏تلو الأخرى.. كلّ ذلك نتيجة طبيعية جداً عندما تفقد الدولة رجالها، ‏وعندما تسقط القيم وتنعدم الأخلاق السياسية وغير السياسية، ‏وعندما يفقد المسؤول صدقيته، ويمعن في إنكار ما بلغه حال البلد ‏من ظلم وفقر وجوع وانعدام كل عناصر الاستمرار، وكذلك في إنكار ‏الجريمة التي يتمادى هذا المسؤول في اقترافها بحق البلد واهله، ‏وفي تعميق الجروح ومفاقمة أسباب الأزمة.‏