“المشهد اليوم”: جرعة قاتلة من التفاؤل تودي بآمال التشكيل

على دارج العادة السياسية في البلد، يُصبح اللبنانيون على أجواء تشاؤم ويمسون على نفحات تفاؤل، وفي الحالتين لا شيء يتغيّر على أرض الواقع، حيث تواصل كرة الأزمة تدحرجها من سيئ إلى أسوأ، ويستمر “تجار الهيكل” في النهش بجيفة الدولة المتآكلة وتناتش آخر ما تبقى من حصص ومغانم فيها. ولهذا السبب دون سواه، لا يزال “الدخان الأبيض” محجوباً عن أجواء قصر بعبدا بانتظار أن يرضى رئيس الجمهورية ميشال عون بما قُسم له من حصة وزارية في “القالب الاختصاصي”، ليُستعاض في ملء الفراغ بين التكليف والتأليف بجرعات تخديرية لآلام المخاض الحكومي، ريثما تتبلور صورة مولود وزاري يتبنّاه “بيّ الكل” على مراسيم الولادة.

ومن المرجح ان تعلن التشكيلة اليوم او غداً اذا تم حل التباين حول حقيبتي العدل والداخلية، واذا لم يحصل تباين جديد على اسم من الاسماء يؤجلها يوما آخر، حيث يُفترض ان يشهد اليوم عرض أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم على الحقائب.

وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.

ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.

وخلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.

ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.

وبعد هذا التفاؤل الحذر، أتت الجرعة القاتلة، إذ أتت نصيحة من مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، بعدم إغراق الناس بالتفاؤل و”بالتالي لا ننتظر إيجابية في موضوع تأليف الحكومة”، ما يعني الا حكومة في المدى القريب وتفاؤل الليل يمحوه النهار.