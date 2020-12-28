“المشهد اليوم”: عين السلطة على بايدن وعين بايدن لا ترانا

تضيق فسحة الرجاء بفرص الإنقاذ يوماً بعد آخر، القرار مُصادَر وهناك من يرهن مصير لبنان ‏بدول أخرى، فأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريد فك ارتباط الملفات من الاجندة الإيرانية التي يتبع ليها مالياَ وسياسياً.

وبات المشهد قاتماً، ودخلت عملية التأليف في مأزق التعطيل العام، ربما لكل مؤسسات الدولة، في ظل عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من توسيع عملية تصريف الأعمال، أو عقد أي جلسة لمجلس الوزراء المستقيل.

ومن هذا المنطلق، ثمة ثابتة وحيدة هي ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات الخارجية، ولا لقاءات في بعبدا ومحركات التأليف لا تعمل، مع إن مدة الاسبوع بين العيدين هي مهلة كافية للتشاور مجدداً ومعالجة النقاط العالقة بينهما حول بعض الحقائب وبعض الاسماء، التي لم تُبحث تفصيلياً بعد وتم تثبيت العدد القليل منها وليس كل التشكيلة.

وفي الوقت الذي يتأكّد يوماً بعد يوم انّ إنجاز الاستحقاق الحكومي لم يحن اوانه بعد، وانّ النزاع حوله مستمر فصولاً، مناكفات ومحاصصات يمارسها المعنيون وكأنّ البلد المنهار في ألف خير، لا بد من طرح بعض الأسئلة المحقة والمشروعة، كيف يمكن الرهان على تأليف الحكومة، طالما انّ كل الوساطات اصطدمت بالحائط المسدود من قصر الإليزيه إلى بكركي؟

وكيف يمكن الرهان على تأليف حكومة طالما انّ الاتفاق بين أصحاب الشأن غير ممكن؟ فلا المبادرة الفرنسية تمكنت من كسر حلقة الفراغ، ولا مساعي بكركي نجحت في فكفكة العِقَد على رغم نجاحها في إرساء التبريد السياسي، بعد جولات من البيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط؟

وماذا يمكن ان ينتظر اللبنانيون بعد، وسط مخاوف أمنية مع جريمة الكحالة المروعة، ومخاوف معيشية مع التدهور المالي المخيف؟.

وهل يصحّ القول مع التعثر الحكومي، إنّ حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة هي آخر حكومات العهد، أم انّ الموعد الجديد او الرهان الحكومي الجديد يتوزع بين إعادة جدولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته التي تأجلت إثر إصابته بكورونا، وبين دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض؟.

كل المؤشرات تدل الى انّ ترحيل التأليف أُرجئ إلى أمد غير معروف، ما يعني انّ المراوحة مستمرة بلا أفق، والرهان على دخول الرئيس الاميركي الجديد إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل ليس في محله، لأنّ بايدن لن ينظر في وضع لبنان فور تسلّمه مهماته الرسمية، وبالتالي يتوقّف على المسؤولين حزم أمرهم وقرارهم وتقديم التنازلات المشتركة لتأمين ولادة الحكومة العتيدة.