أهلاً بكم على كوكب باسيل… خيال واسع وأفق محدود

دعوا عنكم تحليق الدولار واقتراب الليرة من خسارة 100% من قيمتها، ولا تبالوا بانقطاع ‏البنزين والدواء والغذاء، ولا تلتفتوا إلى “غضب الشعب وتذمّر الجيش وفقدان السلطة ‏الضمير الوطني وتحوّل الدولة إلى عدوة لشعبها”، ولا تتابعوا أخبار الانهيار ولا “داعي ‏للهلع”، فرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل طرح ورقة حل شامل للأزمة اللبنانية، ‏ستبلغ مداها بإعادة التيار الكهربائي 24/24 ساعة، مع إنشاء سكك حديد للقطارات ‏واستحداث مطارات جديدة بعد توسعة المطار الحالي‎!‎

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حبكة تضاهي سيناريوات أفلام “الخيال العلمي”، أطل من خلالها باسيل أمس في “فيلم ‏الأحد الطويل” تحت عنوان “صلابة، مرونة، إنتاج”، لعب فيه دور البطولة واحتل الشاشة ‏‏”ماتينيه وسواريه” ليمطر من غزير أفكاره على اللبنانيين، لتنوير عقولهم وإغنائها سياسياً ‏واقتصادياً ومالياً وديبلوماسياً، ولينير خطاهم على طريق تحصين الهوية والسيادة ‏والدستور وتعزيز “ثقافة السلام” وإحقاق “توازن الكيان” و”حماية لبنان” وإقامة “الدولة ‏المدنية”، ليخلص، بعد وضع فهرس تطبيقات “الإصلاح ومكافحة الفساد”، إلى “خاتمة” ‏عقيمة لجدوى إطلالته الماراتونية، مفادها: أنا “على الشاشة” إذاً أنا موجود‎!

في الوقت ‏الذي يجب ان يكون فيه الشغل الشاغل للقوى السياسية إخراج ‏الحكومة من عنق الفراغ والتعطيل، تتبارى في عقد المؤتمرات ‏الصحافية والمواقف في محاولة للتغطية على مسؤوليتها في ‏استمرار الفراغ الذي يتواصل فصولاً ومن دون أفق، بينما ينزلق الوضع ‏إلى القعر ومن دون كوابح. وفي الوقت الذي تتوالى التحذيرات ‏الدولية من مغبّة استمرار الفراغ وخطورته على الوضع اللبناني، وفي ‏الوقت الذي يشعر الناس بأنهم متروكون لقدرهم ومصيرهم وسط ‏تحليق للدولار من دون سقوف، لا يجد هؤلاء الناس مَن يطمئنهم الى ‏حاضرهم ومستقبلهم، متسائلين: هل خلافات المسؤولين أهم من ‏وحدة البلد واستقراره؟ وهل هذه الخلافات، بمعزل عن طبيعتها ‏وحجمها، تستدعي ترك البلد ينزلق نحو الانفجار؟

وفي الأسبوع الأخير، ما قبل دخول مدار التخفيف من اجراءات الاقفال، تكاد الأمور تمعن في الالتباس، والمشكلات ‏بالصعوبات المستعصية على المعالجة، وسط مؤشرات على انسداد دائم في أفق المعالجة، وانهيارات متمادية في ‏قيمة سعر الليرة اللبنانية، التي يخشى ان تخرج من التعامل في “السوق الموازية” أو السوداء، مع تخطي سعر ‏صرف الدولار 12500 ليرة، بين مساء السبت وصباح الأحد، في أبلغ تحد على قرارات الاجتماع الأمني الذي عقد ‏في بعبدا، عشية بلوغ سعر صرف العملة الأميركية العشرة آلاف ليرة لبنانية، والذي قرر ملاحقة الصرافين ‏والمنصات الالكترونية فاختفى الدولار، من الأسواق الشرعية، ليدخل في غياهب عمليات الكترونية، أو حقائب ‏سوداء، لا تبيع الدولار فقط، بل المخاوف أيضاً من “الآتي الأعظم‎”.‎