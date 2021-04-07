السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل ناطر... "ع مقعد الاليزيه ناطر"

7 - أبريل - 2021
جبران باسيل

جبران باسيل

صوت بيروت إنترناشونال
A A A
طباعة المقال

 

يشهد لبنان حركة ديبلوماسية غير اعتيادية، وأهميتها تكمن في تعدديتها ودفعها في اتجاه واحد، بمعنى انّها غير محصورة فقط بباريس، إنما تضمّ القاهرة والفاتيكان وبرلين وجامعة الدول العربية وحتى الاتحاد الأوروبي، وتتركز على موضوع وحيد وهو تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً بما يمكنها من جلب المساعدات وفرملة الانهيار.

ولم تحصل الاندفاعة الدولية الّا بعد ان وجدت هذه الدول وغيرها، انّ لبنان ينزلق بلا كوابح إلى الفوضى والانهيار الشامل، ولكن التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان تكمن في الآتي: ألم يشهد لبنان اندفاعة مماثلة على أثر انفجار 4 آب، وماذا كانت النتيجة؟ ألم يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر، وأعلن عن موافقتهم على تشكيل حكومة على أساس المبادرة الفرنسية، وماذا كانت النتيجة؟ ألم تلوِّح باريس بالعقوبات في حال عدم الاستجابة للنداءات الدولية بضرورة تشكيل الحكومة، وماذا كانت النتيجة؟

ويبدو أن الجميع وصل إلى الحائط المسدود، ولم يعد أمامه إما التأليف فالانفراج، وإما استمرار الفراغ فالانفجار. ولكن لا يبدو انّ بعض من يعرقل التأليف لاعتباراته الحصصية يتوقف كثيراً أمام هول الكارثة ووضع الناس ومستقبل البلد، إنما يرهن كل شيء، من مصير الحكومة إلى مصير البلد، بانتزاعه مكاسبه ونفوذه وحصصه.

في المقابل لا يزال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل واقفاً عند أعتاب قصر الإليزيه من دون أن يستحصل على إذن دخول، بينما بلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في رحلاته الخارجية عتبة الحاضرة الفاتيكانية حيث تبلّغ بالأمس أنّ البابا فرنسيس سيستقبله في 22 نيسان الجاري، على أن يشمل برنامج زيارته أيضاً عقد لقاء مع رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وبين عقدة باسيل التي يأبى الفرنسيون الانسياق وراءها، وبين إصرار الحريري على رفض “تعويمه” على حساب أصول التشكيل الدستورية التي تحصر عملية الشراكة في التأليف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دون سواهما، يواصل البلد انجرافه باتجاه منزلقات خانقة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وسط استمرار المراوحة الموصوفة في ملف التدقيق الجنائي، عملية الدوران العقيم في حلقة الكباش “السياسي – الشعبوي” المحتدم على جبهة قصر بعبدا – عين التينة.

    المزيد من مقالات

    الحكومة - لبنان
    الحكومة تتسلم صلاحيات الرئيس في حال الفراغ بغض النظر عن أوصافها
    انفجار مرفأ بيروت
    سنتان على جريمة المرفأ فهل تتحقق العدالة للضحايا في خريف العهد‎؟
    إهراءات مرفأ بيروت المدمرة
    حريق الإهراءات ممنهج ومفتعل لمحو ذكرى شهداء المرفأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري