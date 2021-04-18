باسيل يأمر غادة عون بالتمرد… أمر عمليات بالتضييق على الخصوم

لم يكن تمرد القاضية غادة عون من لا شيء، بل هو مخطط له ليواكب الكلام الأخير لرئيس الجمهورية ميشال عون عندما قال “أنا الجنرال عون” طالباً مؤازرته في التدقيق الجنائي، كلام عون بمثابة اعلان حرب وسلوك جديد يريد اتباعه بعد نصيحة تلقاها من صهر المدلل جبران باسيل.

ضربت القاضية عون الجسم القضائي بعرض الحائط، إذ أصبحت مطرقة العدالة من كرتون، فتخطت كل التراتبيات من قضاة ووزارة العدل، والأخطر انها ورطت جهاز امن الدولة في مسرحية استرداد أموال الشعب. لكن من يسترد مليارات الكهرباء؟

وفي السياق، تكشف مصادر نيابية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، عن امر عمليات صدر مباشرة من باسيل للقاضية عون بتنفيذ مداهمتها غير القانونية بحق شركة تحويل الأموال، ولولا دعم باسيل لما تجرأت غادة عون على التمرد.

وتشير المصادر إلى ان باسيل وبعد سلسلة اجتماعات مغلقة داخل تياره، اتخذ القرار بالتحرك نحو الخصوم لتركيب الملفات ظناً منه أن مثل هذه الممارسات تعيد للعهد بريقه الزائف.

لا تستبعد المصادر حصول تمردات أخرى بحق معارضين لعهد الرئيس ميشال عون، وهذا يعني أننا مقبلون على أيام قد تشبه إلى حد ما أيام النظام الأمني السوري.

وتسأل المصادر النيابية، أين غادة عون من استرداد المليارات التي تم هدرها في ملف الكهرباء، أين هي من سمسرات صفقات البواخر، لم نر القضاء في وزارة الطاقة.

وتضيف المصادر ذاتها، هل تجرؤ القاضية عون على مداهمة محال الصيرفة التي تتلاعب بالدولار في الضاحية الجنوبية، وهل تجرؤ على مساءلة مسؤولين من حزب الله الذين يقومون بعمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، وهل تجرؤ على مداهمة وجلب المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهل تجرؤ على مداهمة أي مؤسسة غير قانونية تابعة لحزب الله او حركة امل؟

في المقابل، تؤكد مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن ميزان العدل قد اختل، والجسم القضائي وقع في مهزلة كبيرة نتيجة ممارسات غادة عون وانتهاكها للقوانين ورفضها الامتثال للقرارات الصادرة بحقها، واننا امام واقعة خطيرة ستترك أثراً مؤلماً داخل الجسم القضائي المعقل الأخير للعدالة في لبنان.