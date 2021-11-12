حزب الله والتلطي وراء وزير إفتعل أزمة

يستثمر حزب الله في حكومة ⁧‫نجيب ميقاتي‬⁩، بحيث يتلطّى الحزب وراء وزير افتعل أزمة غير مسبوقة مع دول صديقة للبنان، بل كل الدول الشقيقة التي دعمت لبنان ووقفت معه في مختلف المراحل، وهو اي حزب الله، يراهن على عامل الوقت الذي سيفاقم الأزمات الى مستويات غير مسبوقة وعندها سيكون لبنان أمام الكارثة المدمرة لكامل الهيكل، ليصدق وقتها المثل “يطرحوننا في أتون النار وهناك البكاء وصرير الاسنان”.

ولو يملك ⁧‫التيار العوني غير الوطني وغير الحر‬⁩ جرأة الخروج عن عباءة حزب الله، ولو يعيد تقييم تجربته المدمرة جراء تورطه في تحالف مار مخايل، ولو يتحرر من أعباء ما سلّفه به حسن نصرالله وتمكينه من كراسي، ولو يعيد كتاب الطريق الآخر الى أدبياته لاسترجع ذاته واستعاد حريته، لكنه أي ميشال عون ومعه صهره جبران باسيل، لن يتجرآ بعدما إنزلق الحال بهما نحو مستنقعات التبعية لحزب الله وإيران، ففي لبنان لاينتظر الناس من السعودية أو أي دولة في العالم كي تخبرهم عن هيمنة ميليشيا حزب الله فحسن لا يهيمن فحسب على الدولة بل يسيطر على مفاصل الحكم الاساسية، فهو وميليشيا حزب الله التي يتزعمها يقبضون على المرافق والمرافىء ويتحكمون بحركة الحدود الشرعية منها وغير الشرعية، لذا كفى إستغباء لعقول اللبنانيين فالشمس شارقة والناس شايفة كما يقول اللبنانيون.

والجميع ل يعلم يا حسن أنكم وراء عدم إستقالة وزير الاعلام كما يعلم الجميع تماما أنكم تسعون لتخريب علاقات لبنان مع أصدقائه خاصة دول الخليج فمشروعكم الايراني لم يعد خافيا على أحد، وأنتم يا حسن نصر الله في ميليشيا حزب الله: أولوياتكم إيرانية وليست لبنانية وهذا واضح من خلال سلوككم ونهجكم ومواقفكم، وان تكونوا يوماً تسعون لمصلحة لبنان فهو لا يهمكم بشيء.

كما إن محاولة حسن نصرالله الإيحاء بأن سبب الأزمة كلام لوزير الاعلام هي محاولة تنطوي على تسخيف للحقيقة لكون معاناة اللبنانيين هي بوجود ميليشيا تعمل في خدمة مصالح ايران في المنطقة، وأما الوزير الوديعة قرداحي ، فهو لا يقدّم ولا يؤخر وباختصار شديد، حسن نصر الله وميليشيا حزب الله هو وهي سبب لكل أزمات لبنان.

وزمن الكذب على الناس ولى ولم يعد هناك من يصدق أن حزب الله مقاومة فضلاً عن التصديق بأن حزب الله حريص على لبنان، فالحزب ميليشيا مسلحة تعمل لمصلحة من يمنحها السلام غير الشرعي، وهي تقامر بكل شيء.