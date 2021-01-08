سليماني يحتل لبنان … لسنا في طهران يا نصرالله

على وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات وامتلاء الأسرّة المخصصة للمصابين بـ «Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى الاقفال، وفيما كان اللبنانيون منشغلين بوجوب التصدي لوباءٍ كوروني مستشرٍ سجّل ارقاماً قياسية جديدة، وخلال وقوفهم في طوابير أمام ماكينات الصرف الآلي للحصول على “فتات” من ودائعهم المنهوبة، كانت ضاحية “بيروت” الجنوبية منهمكةً في تدشين تمثال للجنرال قاسم سليماني. لبنان كلّه في وادٍ وحزب الله في وادٍ إيراني آخر. هل يضاعف ما رأيناه احتمال جرّ لبنان الى مواجهة اقليمية مدمّرة رغماً عن أنف الشعب المنهك الرازح تحت وطأة ألف مصيبة وكارثة. هل التمثال رسالة إضافية توجّه الى المجتمع الدولي مفادُها الصريح «هنا طهرانّ؟.

على صعيد “كورونا”، دخل لبنان الاقفال العام رسميا اليوم، إذ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد كورونا، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الاإقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وسيصار عند بدء القرار رصد نتائجه اقله بعد اسبوع، مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.



أما على صعيد كوكب حزب الله الذي يعيش في عالم ايران لكن من لبنان، حبث لا يتقيد بالقوانين اللبنانية ولا بالاعراف، يأحذ لبنان نحو طهران، يعيش طقوسها، وينفذ قراراتها وكأننا مقاطعة تابعة لخامنئي وزمرته في نظام اشعل الحروب وبعثر القوانين في الشرق الاوسط وخلق ميليشيات مؤيدة له لتعيث في الشرق فساداً وقتلاً.

لا يا محور الملالي، هنا لبنان، لا طهران، وتماثيل القتل والاجرام لن تجعلنا ان ننسى ما فعلتوه بأطفال سوريا واليمن والعراق، لن ننسى ماذا فعلتهم بلبناننا، وكيف جعلتم وكيل ايران في لبنان سيداً على اجندتكم البائدة.

هنا لبنان، لبنان العيش المشترك، لبنان الديمقراطية، لبنان الحرية، لبنان الخير لكافة اشقائه العرب، وسيبقى كذلك مهما فعلتهم.