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عربة التأليف معطلة... وعون يشن حروبه العبثية

13 - أبريل - 2021
ميشال عون

ميشال عون

صوت بيروت إنترناشونال
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يعكس المناخ العام في لبنان حالاً من حبس الأنفاس على كلّ ‏المستويات في انتظار ما تخبئه الايام المقبلة من احتمالات ‏وسيناريوهات خطيرة، تبعاً لاصطدام كل المساعي الداخلية والخارجية ‏الرامية الى اخراج البلد من ازمته، بالحائط المسدود.‏

الداخل قلق بشكل عام، والشعور العام لدى اللبنانيين انّهم صاروا ‏متروكين لمصيرهم، فمن جهة كلّ المنصّات السياسية المتناحرة ترصد ‏اتجاهات الرياح الفرنسية والعقوبات التي ستفرضها باريس على ما ‏من سمّتهم معطّلي تشكيل حكومة المبادرة الفرنسية.‏

ومن جهة ثانية، تتواصل في موازاة هذا الرّصد، ما بدا أنّها تموضعات ‏سياسية خلف متاريس الاشتباك، وشحنٌ لكل منصّات المواجهة ‏السياسية والاعلامية وغيرها، في انتظار المواجهة على جبهات ‏متعددة، والتي يبدو انّها تدرجت من معركة ليّ اذرع وعضّ اصابع، ‏حكمت اشهر تعطيل الحكومة، الى معركة قضم أصابع وكسر اذرع، ‏وربما اكثر من ذلك. ويشي بذلك الاستنفار السياسي بين اطراف الأزمة، ‏والارتفاع المتعمّد في وتيرة التوتر في الايام التالية للحراك العربي ‏الاخير في اتجاه لبنان، والحدّة القاسية في نبرة التخاطب السياسي بين ‏المكونات المتناقضة، والكلام المتبادل بينها فوق الزنار وتحته، حول ‏عناوين مختلفة وملفات متفجّرة.‏

وعلى الرغم من الإشارات التي ترد من العاصمة الفرنسيّة حول ‏المباشرة في وضع سلة العقوبات وقرب الاعلان عنها، إلّا أنّ المسح ‏ ويشهد المسرح الداخلي حركة اهتزاز تُنذر بتصدّعات على غير صعيد، حيث يبدو ‏وكأنّ مجرياته تتقصّد دفع الجانب الفرنسي وربما غيره من الدول ‏الاوروبية في اتجاه إنضاج هذه السلّة وتقريب موعد الاعلان عنها، ‏وخصوصاً انّ المناخ العام في البلد يوحي وانّها ستستهدف حصراً ‏الجبهة الرئاسية وفريقها السياسي.‏

وبين رئيس حكومة مكلّف يشق طريقه إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ‏قبل أن يختتم الشهر في الفاتيكان حيث يستقبله البابا فرنسيس، وبين رئيس جمهورية مكلّف ‏تنفيذ أجندة محور الممانعة في الإجهاز على الدولة وسلخ الكيان اللبناني عن هويته العربية ‏وهواه الغربي، تراوح عربة البلد مكانها على سكة تتنازعها “أحصنة” رئاسية باتجاهات ‏متناقضة، بينما لم يعد يفصل اللبنانيين سوى أمتار قليلة عن بلوغ حافة انهيار سحيق، تحت ‏قيادة عهد عقيم لم يعد حتى حلفاؤه يرون في استمراره جدوى ولا منفعة… إلى درجة لم يتوان ‏معها اللواء جميل السيّد عن إسداء رئيس الجمهورية ميشال عون نصيحة صريحة على الهواء ‏بـ”الاستقالة” لإفساح المجال أمام “إعادة تكوين السلطة” من خلال إجراء انتخابات رئاسية ‏ونيابية مبكّرة‎.

لكن، ولأنه “الجنرال” الذي خبره اللبنانيون جيداً وعايشوا ويلات عهده في الحرب والسلم، لا ‏يبدو الرئيس عون في وارد التراجع عن معاركه العبثية، في “التأليف” و”التدقيق”… وصولاً ‏إلى “الترسيم” حيث خاض منذ 1 تشرين الأول من العام الفائت حرباً ضروساً مع عين التينة ‏لإسقاط “اتفاق الإطار” الذي أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري التوصّل إليه مع الجانب ‏الأميركي، فتربّص به وحاصره منذ الحين، تارةً في شكل الوفد وأخرى في عضويته، وطوراً ‏في المزايدة عليه وتخوينه بالانتقاص من النطاق البحري للحدود اللبنانية، في سياق بدا أشبه ‏بمعركة “ترسيم حدود بين “جُزُر” قوى 8 آذار .

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