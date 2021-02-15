لبنان بحاجة إلى "لقاح" حكومي... ومالي واقتصادي

بينما يواصل البطريرك الماروني تصويبه على ضمير أهل الحكم الغائب الذي يحول دون توقيع مراسيم تشكيل “حكومة الضمير” رأفة بالشعب والوطن، لا يزال أهل السلطة يتصرفون بضمير منفصل ومنفصم عن واقع البلد والناس، لتبقى الأمور عالقة عند حرب تناتش الحصص الوزارية بين بعبدا وبيت الوسط، وقد استعرت نيرانها أمس في ضوء انتقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى “اللعب على المكشوف” مع رئيس الجمهورية ميشال عون، فكشف النقاب عن “لائحة بالألوان” كان قد تسلمها منه في الاجتماع التشاوري الثاني بينهما، ناسفاً في الوقت عينه أي إمكانية لوجود “ثلث معطل” في تشكيلته ووضعه في خانة الأمر “المستحيل”.

وتبخّرت الآمال في ولادة حكومية قريبة التي عُقدت على عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري، ليعود الاستحقاق الحكومي الى مربع الاشتباك بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وما بينهما، وذلك في ضوء المستور في ملف التأليف، الذي كشفه أمس، من دون ان يغلق الباب امام إمكان التوافق على تشكيلة وزارية، ولكن في وقت غير معلوم، ربما في انتظار زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المنتظرة للمملكة العربية السعودية، والتي يُعوَّل عليها ان تفتح آفاقاً جديدة معطوفة على المعطيات التي عاد بها الحريري من جولته الاخيرة على القاهرة وابوظبي وباريس، ودفعته الى الجزم بأنّ «الحكومة ستتشكّل». في وقت باشر لبنان أمس حملة التلقيح ضدّ وباء كورونا، على امل ان يتلقّى لاحقاً «اللقاح الحكومي»!.

وسط هذا الجو المشحون بين بيت الوسط وبعبدا، وبينما عاود الدولار ارتفاعه متأثرا بالفشل السياسي، العتمة تتهدد اللبنانيين بسبب ازمة تأمين العملة الخضراء للشركات المشغلة لمعامل الانتاج وكهرباء لبنان. ويبدو هذا الملف سيشعل من جديد جبهة ميرنا الشالوحي – عين التينة، لأن وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي ‏مليار و٢٥٠ مليون $ لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي ‏الخدمات بالدولار»! ‏ 10سنوات، هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم بـ62%من ديننا ‏العام»، إذ سجلت الكهرباء سلسلة انقطاعات عن العاصمة وأحيائها، بحيث تجاوز عدد ساعات التقنين إلى ما فوق الـ 9 ساعات يوم أمس.