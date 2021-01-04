لبنان ليس ملعباً لإيران ولا ساحة لوكيل خامنئي نصرالله

يثبت حزب الله يوماً بعد انه مجرد ناطور تابع لإيران على الأراضي اللبنانية التي تستغلها طهران وتستخدمها ساحة وملعب لتنفيذ اوهامها التوسعية.

المضحك لدى “زمرة” ايران هو التباهي بترسانتها الصاروخية التي تطال إسرائيل، والتي تهدد بها طهران تل ابيب دوماً بانها مستعدة لإزالة إسرائيل من على الخارطة، لكن لم نر يوماً هذه الصواريخ تعبر الأجواء نحو أي بلدة او مدينة إسرائيلية.

لم نر هذه الصواريخ الا من خلال المجسمات الكرتونية في العراضات الإيرانية العسكرية المضحكة والتي تثير الشفقة على محر ممانع مهترئ.

لم نر ايران في مواجهة إسرائيل الا عبر المنابر والتصريحات الدونكيشوتية لقادتها في الحرس الثوري وفيلق القدس الذي لم يعرف طريق القدس يوماً، بل يجيد التهديد وآخر تصريحات لنائب قائد الفيلق اعلن خلالها ان لدى حزب الله أكثر مما يتخيل الإسرائيليون، واضعاً لبنان في فوهة البركان امام إسرائيل.

أمين عام حزب الله حسن نصرالله، اكد المؤكد يوم امس في حديثه، عندما نفى وأكد في نفس الوقت في ظاهرة غريبة ومضحكة قائلاً، “ان الاعلام المزور والضعيف يزيد على كلام أي مسؤول إيراني لفتح جبهة إعلامية، ايران أعطت صواريخاً للبنان للدفاع عن ارضه ونحن جبهة امامية وغزة ايضاً. وإذا كان لبنان قوياً فاعلموا انه إن كان أحد يسأل عن لبنان فذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر”.

اعترف نصرالله بأنه وكيل وتابع وعميل لإيران واجندتها التدميرية في المنطقة وخصوصاً لبنان الذي يرزح شعبه تحت وطأة أعباء اقتصادية خانقة نتيجة سلوك حزب الله تجاه الدول العربية الشقيقة ونتيجة انخراطه في حروب ايران العبثية التي دمرت اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين.

لم يتعظ نصرالله من الانهيار الذي نعيشه، بل يريد الانتقام لسليماني وبجثث لبنانية.

كيف لنا مواجهة إسرائيل ونحن جائعون نبحث عن لقمة عيشنا على سلّم الدولار الذي يقفز كل يوم؟

كيف لنا تحمل وزر حروب لا شأن لنا فيها؟

ما دخلنا من انتقام تسعى له ايران عن طريق وكيلها نصرالله؟

من يريد الانتقام هو صاحب الشأن أي ايران، فلتنتقم لسليماني من أراضيها، فلتطلق تلك الصواريخ باتجاه إسرائيل من اجوائها، فسماء لبنان ليست ملكاً لإيران، وارض لبنان ليست مستباحة لخامنئي واتباعه العملاء.