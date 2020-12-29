ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية

لا تزال العلاقة بين قائد الفرقة الرابعة ماهر الاسد وامين عام حزب الله حسن نصرالله متوترة، ولم تفلح جهود المقربين من الرجلين بإعادة الامور إلى مجاريها، إذ زاد الوضع سوءاً بين الرجلين على خلفية تقاسم الاموال بعدما حجز ماهر الاسد قسماً كبيرا من الاموال العائدة لحزب الله لأن الحزب لم يستطع تنفيذ رغبات قائد الفرقة الرابعة من سلب وتهريب واتجار بالمخدرات.

وعندما نتحدث عن المخدرات، نشير حكماً إلى ماهر الاسد وحسن نصرالله، فالمردود الاول وخصوصاً بعد العقوبات الدولية والاميركية على حزب الله ومحاصرة مصادر تمويله، لا بد من من الغوص في بحار الحزب والعبور نحو عالم المخدرات الذي يتقن حزب الله امتهانه جيداً، فهو بنى امبراطورية كبيرة في عالم المخدرات وبات يشكل خطراً على الدول التي تكافح تجارة المخدرات.

وفي السياق، وفي واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات في العالم، نجحت السلطات الإيطالية في كشف شحنة من مخدرات الأمفيتامين، حاول حزب الله تهريبها.

السلطات الإيطالية صادرت قبل أشهر كمية قياسية، من مخدرات الأمفيتامين، أو ما يعرف بحبة الكبتاغون، تبلغ 14 طنا، وتقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

عملية الضبط وحجز حبوب حزب الله المخدرة، لم تمر مرور الكرام داخل أروقة الحزب، واصبح شغلها الشاغل معرفة كيفية علم السلطات الإيطالية ومن وشى بهذه المخدرات، لأن بحسب مصادر قريبة من هذا الملف، حاك الحزب عملية التهريب بشكل جيد ومحكم ودفع أموال طائلة ورشاوى كي تمر هذه الشحنة بالتنسيق مع المافيات داخل نابولي والمعروف بنشاطها الكبير في مجال تهريب المخدرات.

وتشير المصادر نفسها لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان حزب الله ممتعض من تصرفات ماهر الأسد، ولديه معلومات ان قائد الفرقة الرابعة هو من وشى بشحنة المخدرات التابعة لحزب الله وأعطى تفاصيل حول عملية التهريب للسلطان في نابولي.

وتضيف المصادر، “لماهر الأسد حصة كبيرة من صفقة الكابتاغون، وهي 300 مليون دولار قبضها سلفاً، لأنه المشرف الأول الأول على التوضيب والتعليب وارسال الشحنة، أما حزب الله يتسلم الشحنة من ماهر الأسد ويرسلها بدوره الى التجار في البدان الأخرى.

وكشفت المصادر عن ان اتهام حزب الله لماهر الأسد اتى على خلفية الأموال المحتجزة وهناك دين لحزب الله لم يسدد لقائد الفرقة الرابعة وهو حوالي الـ600 مليون دولار يتم دفعها على دفعات حسب كمية الصفقات او عمليات تهريب المخدرات، إلا ان ماهر الأسد لم يقبل بتقسيط المبلغ على دفعات كون لديه التزامات تجاه تجار المخدرات الأسلحة وبدأت الديون بالتراكم عليه في بلدان آسيوية ولدى منظمات تعنى ببيع الأسلحة.