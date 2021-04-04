ما الذي تحتاجه مبادرة بكركي الوطنية في لبنان كي تكون مدخلاً لحل الأزمة؟

لا تزال مبادرة الكاردينال الراعي في لبنان مطروحة وبقوة من أجل إنهاء فصول الأزمات الخطيرة في لبنان ، وقد رفعت بكركي الصوت عالياً بغية تسليط الضوء على الإنهيار الوشيك في لبنان

والسؤال الذي يطرح نفسه ، مالذي تحتاجه المبادرة كي تكون عنواناً كبيراً وجامعاً لكل اللبنانيين ؟ وبإختصار شديد أحاول من خلال هذا المقال ، ومن وجهة نظر عربية تعداد بعض الأمور المطلوبة لإنجاح هذا التحرك الوطني وبشكل مفيد

أولاً : وعلى الصعيد الداخلي والتنظيمي ، بكركي مطالبة بالتسويق الدائم لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال الراعي ، و عبر أوراق واضحة ، ترسل إلى كافة القوى الوطنية الفاعلة ، وليس الأحزاب الحاكمة أو المتحالفة مع ميليشيا حزب الله

ثانياً : دعوات بكركي يجب أن تشمل لقاءات مجدولة ، و في النهاية قادرة على بلورة موقف موحد من المسائل السياسية والسيادية ، و هذا أمر مهم فالقرار السيادي في لبنان مسلوب ، ومرتهن كرمى لعيون طهران

ثالثاً : يتوجب على بكركي رفع الغطاء السياسي عن رئيس الجمهورية ميشال عون ، و تسمية الأمور بمسمياتها من حيث الشكل والمضمون ، والدعوة العاجلة لإستقالة هذا الرجل ، الذي يتحالف و يتماهى مع ميلشيا حزب الله في جميع أنواع إستغلاله لصلاحياته الدستورية التي تم تخويله بها

رابعاً : على قادة الأحزاب و التيارات المسيحية في لبنان ، أن يسارعوا لتبني مبادرة بكركي بالدرجة الاولى ، وأن يقولوا كلماتهم الخاصة بتحميل عون وتياره مسؤولية التستر على ميلشيا حزب الله ، وبالتالي خروجه أو إخراجه من المشهد السياسي ، لأنه لا هم له إلا توريث الحكم بدعم حزب الله إلى صهره جبران باسيل

خامساً : المطلوب من البطريرك الماروني التوجه إلى عدد من الدول العربية الرئيسية والمؤثرة في المشهد اللبناني ، كالسعودية ومصر والإمارات بالذات ، و بالتالي مناقشة القيادات العربية في هذه الدول بماهية هذه المبادرة ، والعمل على دعمها

سادساً : هناك توجهات اليوم داخل الإتحاد الأوربي للتفرغ للوضع اللبناني ، والفرنسيون يهددون بعقوبات ، ولكن المسؤولين داخل السلطة في لبنان مستمرون في تعطيل الإستحقاق الحكومي ، والمبادرة يجب أن تركز على ذلك وتنطلق منه

سابعاً : المستجد الشعبي قادر على إحداث التغيير ، وما شهدته ساحات لبنان من وقفات عفوية تنادي بمطالب سيادية و معيشية ، تتلاقى كماً و كيفاً مع المبادرة التي أعلنتها بكركي ، ولهذا فإن المطلوب إشراك القوى الشعبية المنظمة داخل الحراك في نقاشات بكركي على المستوى الرسمي الذي يخدم أهداف المبادرة .