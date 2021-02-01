ما لا تتضمنه مبادرة فرنسا حول لبنان

الفرنسيون على مستوى السلطة لا تخلوا أحاديثهم من ذكر الوضع في لبنان ، والرئيس الفرنسي قبل أيام تحدث في خلوة للصحفيين في الإليزيه عن موقفه من ساسة لبنان ، ومن عملية تشكيل الحكومة المتعثرة

‏والمبادرة الفرنسية وأي مبادرة أخرى ، لن تؤدي الى استقرار سياسي مستدام وانتعاش اقتصادي وحلول اجتماعية في لبنان ، ما لم تتخلَّ عن المساومة مع ايران وحزب الله على حساب سيادة الدولة وحق الشعب في تقرير مصيره

‏فالمبادرة الفرنسية التي تكون في شكلها ومضمونها عبارة عن تسوية مع ايران وتعيد انتاج صفقة التسوية الداخلية مع حزب الله مصيرها الفشل و لن يقبل بها أي لبناني عاقل ، لأنها تورث البلد المزيد من الإنهيار والدمار

و‏اللبنانيون مدعوّون الى التحلّي بالوعي وبُعد النظر ، من أجل التصدّي لأي سياسة داخلية أو خارجية ترفع شعار الاستقرار والحلول الاقتصادية للبنان ، وتخفي صفقات دولية واقليمية خصوصاً فرنسية مع إيران

‏فلبنان لن يكون منقذاً لاقتصاد ماكرون وشركاته في ايران، ولن يكون ضحية سعيه لولاية جديدة ، لأن لبنان دولة متعبة من طبيعة الفساد السلطوي والتآمر الخارجي والإحتلال الإيراني

‏وعلى الفرنسيين وغير الفرنسيين ان يفهموا بأن اللبنانيين لا يريدون حكومة بل يريدون دولة ، وأنهم لا يريدون تسوية بل يريدون حلاً جذرياً ، ولا يريدون صفقة بل يريدون دستوراً يطبق إتفاق الطائف ، ولا يريد اللبناني مساعدات بل يريد اقتصاداً قوياً

وكذلك لا يريد اللبنانييون في بلدهم استسلاماً لإيران بل يريدون سلاماً لا يجعلهم في خصومة مع العرب ، ولا يريدون شهود زور بل يريدون أصدقاء شرفاء ، يحمون لبنان بمواقفهم وتضامنهم معه من أجل سحب سلاح حزب الله غير الشرعي

‏وكيف يحق للرئيس ماكرون ان يتحدث عن فشل المجتمع المدني والثوّار العزّل في ايجاد بديل عن السلطة في لبنان ، وهو الذي فشل في تطبيق القرار ١٧٠١ بالوف العسكريين والدبابات والطائرات وحق الفيتو

‏ليت الرئيس ماكرون يحرّر عسكرييه في الجنوب من إذلال حزب الله قبل اغداق مواعظه على اللبنانيين الاحرار ، لأن ثوار لبنان على العهد في تغيير نمط سلوك السلطة الفاسدة في بلدهم ، بل إقتلاعها من جذورها حتى ينعموا لبلد مستقر و آمن

‏وبأي مبادرة فرنسية أو غير تجاه لبنان يجب أن تؤخذ تلك المطالب بعين الإعتبار ، وعلى قاعدة ثلاثية الثورة الفرنسية الشهيرة ، حرية ومساواة وأخوّة ، وليس على قاعدة : توتال و ايرباص وبيجو ، في مقابل التغاضي عن ثلاثية حزب الله المدمرة : شعب وجيش ومقاومة .