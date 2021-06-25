معادلة مقلوبة في لبنان.. ما هي؟

تحاول السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع في لبنان معالجة مشكلة التهريب إلى سوريا بطريقة سلبية وغبية غير مسبوقة، لأن هذه السلطة الفاسدة تتماهى مع المجرمين و تشجعهم بأي إجراء تقوم به، و الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، هو قفز على المشكلة الرئيسية، وهروب نحو الأمام دون مواجهة الأسباب الحقيقية لهذه الآفة التي أضرت بإقتصاد عموم شعب لبنان.

المهربون معروفون بالأسماء والإنتماء و هم يحظون بدعم كامل من ميليشيات إيرانية في لبنان، و على رأس هذه الميليشيات الخارجة عن سلطة القانون، هي ميليشيا حزب الله، فالحدود بين سوريا ولبنان لطالما كانت مصدر إزعاج لكل عاقل في لبنان والعالم، فالحزب المسلح حزب الله هو من يهيمن على هذه الحدود من الجانبين، وهو يتقن لعبة التهريب بشهادة سكان تلك المناطق أنفسهم، فالجمع بين المصيبة والمتسبب بها هو عجز كامل لسلطة تخاف من حزب الله، و هذه السلطة لا تخفي توجهاتها التي تخشى من خلالها أن تقول للمهرب إنك معروف لدينا وإن من يغطيك مفضوح.

قضية التهريب في لبنان بحد ذاتها، تعطي مؤشراً لإستكمال الدولة اللبنانية في عهد عون مسيرة الشروط الكافية للقول إن هذه الدولة فاشلة وبجدارة، فعون يتعدى على صلاحيات الجميع، بل إن مستشارين يعملون في قصر بعبدا، يقدمون أنفسهم اليوم على أنهم صناع قرار، بينما هم أدوات لدى رئيس يفخر هو وصهره باسيل بأنهم أصدقاء أوفياء لـ حسن نصر الله و بالتالي عملاء لإيران.

‏الحدود اللبنانية السورية باتت مرتعاً لمصانع المخدرات وعصابات الخطف والتهريب، وعلى الجيش اللبناني استهداف تلك المصانع بالمدفعية وتدميرها واعتبارها اهدافاً ارهابية تهدد الامن القومي اللبناني والعربي.

ومن نكبات لبنان و عنها تسمع، أن ‏عائلة لبنانية كانت في طريقها للتزود بالبنزين قضت نحبها في حادث سير مؤلم بسبب الطابور على محطة الوقود في محلة السعديات.

‏في الوقت الذي لدى حزب الله وحدة امنية متخصصة بالاغتيالات والتصفيات الجسدية بحسب صحف غربية موثوقة، فإن لديه أيضاً الوحدة الباسيلية المتخصصة بتصفية حقوق المسيحيين وتجييرهم لمشروع حلف الأقليات بقيادة المرشد الإيراني كما يقول صحفي لبناني معروف، ويوم تقف حنفية الميليشيا الدولارية في لبنا ، ستبتعد عنه الناس وتلجأ الى الدولة وهذا ما لا يصبّ في مصلحة الميليشيا التي لا تريد الدولة كي تبقى هي البديل عنها.