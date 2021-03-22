منصة “النصب”… دولارات المودعين تحت رحمة حزب الله؟

يترقب لبنان اعادة تفعيل المصرف المركزي لفكرة المنصة الالكترونية لضبط اسعار صرف الدولار إذ قرر حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة اطلاق منصة الكترونية العائدة له بحيث تصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف ‏لبنان ايضا السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر ‏الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل‎.‎

وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية لامست الـ15000 مقابل الليرة اللبنانية، تتوجّه أصابع الاتهام اليوم نحو ‏الصيارفة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، محمّلة إيّاها مسؤولية هبوط سعر الليرة الى هذه المستويات المتدنية.‏

ويعرب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين خشيتهم من تداعيات هذه المنصة من حيث مصادر تامين الدولارات لهذه المنصة فإذا كانت ‏من أموال المودعين فهذه كارثة كبرى وجريمة يحاكم عليها القانون إذ لا يحق لمصرف لبنان الحجز على أموال المودعين والتصرف ‏بها وهدرها على هذا النحو.‏

ويضيف الخبراء لـ “صوت بيروت انترناشونال” ان تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لحاكم المركزي كان واضحاً وهذا ‏الامر استعجل في اطلاق المنصة الالكترونية التي ينظر اليها حزب الله بعيون ثاقبة للإجهاز عليها.‏

ويكشف أحد الخبراء لموقعنا، عن ان تجار الضاحية الجنوبية الذين يديرون أموال حوب الله هرباً من العقوبات الأميركية ينتظرون ‏اطلاق المنصة بفارغ الصبر لتفريغها من الدولارات وهذا امر خطير للغاية إذ ان دولارات المركزي ستصبح بيد الحزب وبالتالي بعد ‏فترة قصيرة سيفرغ المركزي من الدولارات.‏

واللافت أن التدهور في سعر الصرف في الأسبوعين الأخيرين ارتبط بشكل أساسي بالضبابية السياسية المحلية، خصوصًا في ظلّ ‏التجاذبات الداخلية المرتبطة بتشكيل الحكومة. وعندما يتعثّر التشكيل يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وعندما تتعزّز ‏آمال التشكيل ينخفض سعر الصرف في السوق السوداء كما حصل في اليومين الماضيين‎.‎

لكن يبقى دائمًا من يحدد سعره هو العرض والطلب. وتبقى المشكلة في مدى قدرة مصرف لبنان على تأمين السيولة اللازمة لتأمين ‏حاجات الاستيراد التي لا يؤمنها مصرف لبنان بدولار الـ 1520‏‎.‎